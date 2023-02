La Bombonera vuelve a recibir a Boca Juniors , ahora para que enfrente a Platense por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina 2023 . El ‘Xeneize’ llega con la necesidad de ganar para ponerle punto final a los cuestionamientos que ha venido recibiendo por resultados y estilo de juego. A continuación, conoce todos los detalles de este compromiso, que será uno de los más atractivos del fin de semana en Sudamérica a través de las pantallas de ESPN Premium .

Boca llega a este compromiso luego de caer 2-1 contra Talleres de Córdoba y sufrir la expulsión de Sebastián Villa, quien no podrá estar en esta jornada contra el ‘Calamar’.

“Miro todos los partidos. Todo el fútbol argentino está sufriendo el parate, no hay partidos buenos. Ningún equipo juega lindo. Decime quién juega lindo. Decime dos o tres partidos buenos en estas fechas y no vas a tener. Nosotros estuvimos bien en el primer tiempo contra Central Córdoba y no en el segundo. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Es lo que va a pasar hasta encontrar el ritmo normal. Vamos a dar pelea y tenemos plantel para jugar mucho mejor”, dijo Juan Román Riquelme hace algunos días.

“Confiamos en él. Está contento, está bien, igual que Pompei y Gracián. Se lo ve tranquilo y seguro de lo que quiere. Confiamos mucho en el cuerpo técnico y los jugadores que tenemos. No tenemos dudas de que vamos a competir y que con el apoyo de nuestra gente vamos a ser muy fuertes”, agregó respaldando a Hugo Ibarra.

Platense, por su parte, igualó 1-1 en condición de local contra Atlético Tucumán, pero se mantiene invicto en la Superliga Argentina con dos igualdades y una victoria.

Cabe mencionar que el Boca vs. Platense será especial porque La Bombonera verá volver a uno de sus ídolos: Martín Palermo, actual entrenador del ‘Calamar’, se reencontrará son su antigua afición y varias caras conocidas.

¿Cuándo juegan Boca vs. Platense?

El partido está programado a jugarse este domingo 19 de febrero, en La Bombonera.

Boca vs. Platense: canal de transmisión

Argentina - Star+, ESPN Premium

Bolivia - Star+

Brasil - Star+

Chile - Star+

Colombia - Star+

Costa Rica - Star+

República Dominicana - Star+

Ecuador - Star+

El Salvador - Star+

Guatemala - Star+

Honduras - Star+

México - Star+, Fanatiz

Nicaragua - Star+

Panamá - Star+

Paraguay - Star+

Perú - Star+

Estados Unidos - VIX+, Paramount+

Uruguay - Star+

Venezuela - Star+

A qué hora juega Boca - Platense en vivo

México - 16:15 horas

Perú - 17:15 horas

Colombia - 17:15 horas

Ecuador - 17:15 horas

Bolivia - 18:15 horas

Venezuela - 18:15 horas

Estados Unidos - 18:15 horas

Argentina - 19:15 horas

Chile - 19:15 horas

Paraguay - 19:15 horas

Uruguay - 19:15 horas

Brasil - 19:15 horas

Últimos partidos de Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 Atlético Tucumán

Boca Juniors 0-0 Central Córdoba

Talleres 2-1 Boca Juniors

Últimos partidos de Platense

Platense 2-2 Newell’s

Independiente 1-2 Platense

Platense 1-1 Atlético Tucumán

Posible formación de Boca Juniors

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Equi Fernández/Cristian Medina, Óscar Romero/Martín Payero; Luca Langoni y Miguel Merentiel.