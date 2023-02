Vía ESPN Premium en vivo y Star Plus, se llevará acabo el juego entre Boca Juniors vs. Vélez por la jornada cinco de la Liga Profesional Argentina. En ese sentido, aquí te mostramos todos los detalles para que no te pierdas este evento deportivo.

Dónde ver ESPN por internet (ESPN Play)

ESPN tiene su plataforma ESPN Play, un servicio de streaming online. Lo único que debes de hacer es ingresar con tu cuenta de tu operador nacional, registrarte y podrás tener acceso a toda la programación que se transmite en ESPN. Allí puedes ver los partidos de los clubes más importantes como Real Madrid, Barcelona, River Plate, Manchester United, Liverpool y otros deportes, pues se vive la previa al Boca vs. Vélez por la Liga Profesional Argentina

ESPN 2 en vivo online

ESPN 2 se ha vuelto la señal más importante de ESPN para su señal SUR y es donde se transmiten los encuentros más atractivos del fin de semana, tales como los partidos de Boca Juniors, River Plate o incluso del Real Madrid y del Barcelona. En Sudamérica cuenta con dos señales:

Señal Sur (excepto Chile)

Señal Chile, disponible únicamente en este país y usa como referencia el horario de Santiago.

¿Cómo ver ESPN en vivo desde la App?

La App de ESPN se podrá disfrutar en directo desde tu dispositivo móvil para disfrutar los mejores eventos deportivos como el fútbol en vivo, otras disciplinas y de todas las producciones originales de la cadena internacional.

Desde ESPN Play puedes acceder a noticias, resultados y estadísticas en tiempo real. Además puedes configurar las notificaciones que quieras recibir en base a tus competencias y equipos favoritos.

La App de ESPN está disponible para Apple y Android y podrás bajarla el dispositivo que quieras: computadora, Smart TV, teléfono o tablet.

Cuánto cuesta las entradas para ver Boca vs. Vélez por Liga Profesional Argentina

Socios:

Popular Este: Gratis (con carnet de socio).

Gratis (con carnet de socio). Popular Oeste: Gratis (con carnet de socio).

Gratis (con carnet de socio). Platea Sur Alta: Gratis (con carnet de socio).

Gratis (con carnet de socio). Platea Sur Baja: $3500.

$3500. Platea Norte Baja: $5000.

No socios:

Popular Este: $3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11).

$3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11). Popular Oeste: $3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11).

$3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11). Platea Sur Alta: $3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11).

$3500 (caballeros), $1700 (damas y jubilados) o $1000 (menores de 11). Platea Sur Baja: $5000 (caballeros, damas y jubilados) o $1000 (menores de 11).

$5000 (caballeros, damas y jubilados) o $1000 (menores de 11). Platea Norte Baja: $10000 (caballeros, damas y jubilados) o $1000 (menores de 11).

Este sería el posible once de Boca Juniors vs. Vélez

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Agustín Sández o Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto o Miguel Merentiel.

