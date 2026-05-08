Por Rogger Fernández

ESPN Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de vs este sábado 9 de mayor desde las 7:00 p.m. (hora argentina) por los octavos de final del Torneo Apertura de la desde el estadio La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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