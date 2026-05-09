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ESPN Premium en vivo: ver transmisión del partido de River Plate vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
ESPN Premium en vivo: ver transmisión del partido de River Plate vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Adrián Puga

ESPN Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de vs. por los octavos de final del Torneo Apertura de la desde el estadio Más Monumental. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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