Por Redacción EC

ESPN Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de vs. por la sexta jornada del Torneo Apertura de la desde el estadio José Almafitani. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

ESPN Premium en directo: River Plate vs. Vélez por Torneo Apertura de Liga Argentina
Argentina

ESPN Premium en directo: River Plate vs. Vélez por Torneo Apertura de Liga Argentina

River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina: horario, canal TV y dónde ver transmisión
Argentina

River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina: horario, canal TV y dónde ver transmisión

En qué canal pasan River Plate vs. Vélez y a qué hora juegan por Liga Argentina
Argentina

En qué canal pasan River Plate vs. Vélez y a qué hora juegan por Liga Argentina

VIDEO: ver resumen del partido Boca vs. Racing (0-0), por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina
Argentina

VIDEO: ver resumen del partido Boca vs. Racing (0-0), por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina