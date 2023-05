ESPN en vivo: Link para ver, River - Talleres vía online

River Plate , afirmado como holgado líder del torneo con ocho puntos de distancia, y con la confianza a tono tras ganarle el Superclásico a Boca Juniors, buscará dar otro paso exitoso en la ruta hacia el título cuando visite a Talleres de Córdoba por la decimosexta fecha de la Liga Profesional.

Aunque laborioso y conseguido con un penal discutido en tiempo de descuento, River logró un triunfo vital sobre Boca (1-0) que le sirvió para recuperar la fe después de la estruendosa goleada que le propinó Fluminense (5-1) en el Maracaná por la Copa Libertadores.

El torneo continental, en el que marcha último en su grupo, es el único nubarrón en el cielo del Millonario, mientras que en la Liga local disfruta un horizonte diáfano, con un invicto de 10 partidos, en una serie que incluye 9 victorias.

¿A QUÉ HORA JUEGA RIVER PLATE VS. TALLERES?

El encuentro entre River Plate y Talleres de Córdoba que corresponde a la fecha 16 del torneo argentino iniciará 21:30 horas (horario de Argentina).

Apenas traspuesta la mitad del torneo, y con 12 fechas por delante, River tomó una distancia que asoma considerable para el resto de los 27 equipos, que parecen disputar un certamen mucho más parejo entre sí, pero muy por debajo en las cifras del equipo de la banda roja.

“Tenemos un buen andar en la Liga. Hay que reconocer que estamos bien, pero eso no significa que ya hayamos ganado algún título. Hay que ser muy precavidos, porque cuando bajemos la guardia nos vamos a confundir. Ya vieron todos que cada partido es un combate muy difícil de sacar adelante”, advirtió el entrenador Martín Demichelis.

¿QUÉ CANALES TV TRANSMITEN RIVER VS. TALLERES EN VIVO?

ESPN Premium y STAR Plus son los canales oficiales que transmitirán el partido en vivo entre River Plate vs. Talleres de Córdoba en Latinoamérica. AFA Play también emitirá el cotejo por Liga Profesional Argentina 2023.

VIDEO RECOMENDADO La Kings League de Gerard Piqué llega a la fase final de su primera temporada. En el siguiente video conocerás todos los detalles para ver la Final Four que se celebrará en el Spotify Camp Nou.

“Quedan 12 partidos, casi la mitad del torneo, son 36 puntos en juego. Y si no sumamos muchos, no vamos a alcanzar el título. Estamos bien, pero hay que seguir mejorando, porque tenemos que pelear esta Liga hasta el final. Nunca hay que bajar la guardia”, insistió el novel conductor del líder del campeonato.

El encuentro ante Talleres, en la noche del domingo, promete muchas emociones, porque el conjunto cordobés, que se convirtió en una de las revelaciones, ocupa el cuarto puesto de la tabla y es el más goleador del certamen, con 27 tantos en su cuenta, uno más que el líder, además de tener al uruguayo Michael Santos (10 dianas) como mayor artillero de la Liga.

Entrenado por Javier Gandolfi, un exdefensor surgido en River y con una larga trayectoria en el fútbol mexicano, Talleres volvió a ser protagonista con una campaña consistente, y viene de conseguir buenos triunfos sobre Rosario Central (3-1) y Racing (4-2).

“Estamos en crecimiento. Nuestro próximo objetivo es River. Estamos seguros que si seguimos por este camino todo llegará. Estoy orgulloso de este plantel”, evaluó Gandolfi.

Con 37 puntos en su cuenta, River jugará el domingo, a sabiendas de lo sucedido con el escolta San Lorenzo (29), que el sábado visitará a Banfield en el sur bonaerense, mientras que Defensa y Justicia (28), tercero en liza, recibirá a Estudiantes de La Plata.