Espn Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de Boca vs. Argentinos Jrs. por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 desde La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.