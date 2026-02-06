ESPN Premium, River Plate vs. Tigre por fecha 4 del Torneo Apertura de Liga Argentina

Resumen

ESPN Premium EN VIVO: transmite el partido de River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina.
Por Redacción EC

ESPN Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de River vs. Tigre por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 desde el estadio Más Monumental. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

