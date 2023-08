Estudiantes vs Corinthians en vivo: sigue la transmisión el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 . Conoce a continuación cuándo juegan, a qué hora y en qué canales ver la transmisión, cómo llegan los equipos al duelo de revancha, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA ESTUDIANTES VS CORINTHIANS

El partido Estudiantes vs Corinthians por Copa Sudamericana por la revancha de los cuartos de la Sudamericana es el próximo martes 29 de agosto de 2023, desde las 21:00 horas de Argentina (19:00 del Perú). Mira los horarios por país:

18:00 horas - México

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Estados Unidos (Miami)

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:00 horas del miércoles 30 - España, Alemania, Italia, Francia

CÓMO VER ESTUDIANTES VS CORINTHIANS

La transmisión en vivo del Estudiantes vs Corinthians se puede ver por ESPN en Argentina y otros países del continente, a través de DirecTV y Star Plus. El encuentro también se verá vía streaming por Star Plus y DirecTV GO (DGO).

Corinthians hizo los deberes en casa al ganar 1-0 este martes a Estudiantes de La Plata, en el arranque de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, un resultado que abona el terreno para alcanzar las semifinales.

Un gol del veterano defensa Gil en el minuto 17, tras un córner, le dio la victoria a un Timao que fue mejor que su rival, pero que no supo traducir la superioridad con más goles en el marcador.

Con el resultado, Estudiantes está obligado a ganar la semana que viene en casa si quiere acceder a las semifinales, mientras que al Corinthians le vale un empate para pasar a la penúltima ronda del torneo.

Campeones de la Copa Libertadores, los dos equipos buscan seguir camino hacia la final del 28 de octubre en Montevideo y levantar en suelo uruguayo su primera Sudamericana.

El ganador de esta serie irá en semifinales ante el vencedor de la llave entre los brasileños Fortaleza y América Mineiro.