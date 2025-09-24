Redacción EC
Redacción EC

VerEstudiantes vs. Flamengo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en México y Sudamérica, FOX Sports lo pasa en Argetina, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS