Ver Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en México y Sudamérica, FOX Sports lo pasa en Argetina, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

