Por Redacción EC

recibe a este miércoles 29 de abril del 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 2 del Grupo A de la .

‘El Pincha’ buscará aprovechar la localía ante el vigente campeón de América y arrebatarle el liderato del grupo. Por su lado, el ‘Fla’ irá por su tercera victoria consecutiva en el certamen.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido a través de FOX Sports por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de Estudiantes vs. Flamengo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Argentina9:30 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil9:30 p.m.GloboZapping, Paramount+
Paraguay9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPN 7Disney+ Premium
México6:30 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores

  • Fecha: Miércoles 29 de abril del 2026.
  • Partido: Estudiantes vs. Flamengo
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.

¿En qué canal ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 7 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

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