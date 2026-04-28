Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo este miércoles 29 de abril del 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
‘El Pincha’ buscará aprovechar la localía ante el vigente campeón de América y arrebatarle el liderato del grupo. Por su lado, el ‘Fla’ irá por su tercera victoria consecutiva en el certamen.
A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del jueves
¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido a través de FOX Sports por cable en Argentina.
Si deseas ver el partido de Estudiantes vs. Flamengo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|Globo
|Zapping, Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN 7
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores
- Fecha: Miércoles 29 de abril del 2026.
- Partido: Estudiantes vs. Flamengo
- Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
¿En qué canal ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 7 y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.