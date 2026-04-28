Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo este miércoles 29 de abril del 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

‘El Pincha’ buscará aprovechar la localía ante el vigente campeón de América y arrebatarle el liderato del grupo. Por su lado, el ‘Fla’ irá por su tercera victoria consecutiva en el certamen.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido a través de FOX Sports por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de Estudiantes vs. Flamengo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. Globo Zapping, Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN 7 Disney+ Premium México 6:30 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 29 de abril del 2026.

: Miércoles 29 de abril del 2026. Partido : Estudiantes vs. Flamengo

: Estudiantes vs. Flamengo Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: Jorge Luis Hirschi.

¿En qué canal ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 7 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.