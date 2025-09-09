Argentina se queda con diez: Nicolás Otamendi es expulsado ante Ecuador por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Ecuador recibe a Argentina en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este martes 9 de septiembre. Nicolás Otamendi (31′) se fue expulsado tras cortar un avance de Enner Valencia.

El defensor argentino, de esta manera, vio la tarjeta roja en su último partido oficial con la ‘Albiceleste’.

EXPULSADO OTAMENDI 🟥 En el último partido oficial del defensor, se va tras una falta en la puerta del área



31' | 🇪🇨 ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA 🇦🇷



31' | 🇪🇨 ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA 🇦🇷