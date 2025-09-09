Redacción EC
Argentina se queda con diez: Nicolás Otamendi es expulsado ante Ecuador por Eliminatorias 2026 | VIDEO
recibe a en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las , este martes 9 de septiembre. Nicolás Otamendi (31′) se fue expulsado tras cortar un avance de Enner Valencia.

El defensor argentino, de esta manera, vio la tarjeta roja en su último partido oficial con la ‘Albiceleste’.

