Puso la cara: la atajada de Cambeses que salvó del gol a Racing vs. Flamengo | VIDEO

Ya es figura. Facundo Cambeses volvió a lucirse en el Racing vs. Flamengo , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. Esta vez, el arquero argentino salvó a su equipo tras atajar con la cara un remate de Giorgian De Arrascaeta en el primer tiempo. Todo sucedió cuando volante uruguayo superó la marca de dos defensores de la Academia, que no pudieron cortar la jugada. La pelota le quedó perfilada para el zurdazo del futbolista del ‘Mengao’, quien sacó el remate pero este pegó en el rostro de Cambeses. Sin duda, una espectacular salvada que pudo marcar el rumbo del partido.

¡CAMBESES PUSO LA CARA PARA EVITAR EL GOL DE FLAMENGO!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tDssDZ8b0p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

