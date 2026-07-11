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Mediocampista defensivo emblema del Boca Juniors y la selección argentina, falleció este sábado a los 89 años.
Mediocampista defensivo emblema del Boca Juniors y la selección argentina, falleció este sábado a los 89 años.
Por Agencia AFP

El exfutbolista Antonio Ubaldo Rattín, considerado uno de los ídolos históricos de club Boca Juniors, murió este sábado a los 89 años, confirmó el popular equipo argentino.

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