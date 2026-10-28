Falleció la madre de Lionel Scaloni: dolor en Argentina por la pérdida de Eulalia Marzetti.
Falleció la madre de Lionel Scaloni: dolor en Argentina por la pérdida de Eulalia Marzetti.
Por Redacción EC

La selección argentina atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. La mujer tenía 74 años y murió durante la noche del martes en su vivienda de Pujato, Santa Fe, donde vivía junto a su esposo Ángel. El entrenador se encuentra en Buenos Aires y viajará a su localidad natal para acompañar a su familia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?