Falleció la madre de Lionel Scaloni: dolor en Argentina por la pérdida de Eulalia Marzetti.

La selección argentina atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. La mujer tenía 74 años y murió durante la noche del martes en su vivienda de Pujato, Santa Fe, donde vivía junto a su esposo Ángel. El entrenador se encuentra en Buenos Aires y viajará a su localidad natal para acompañar a su familia.

La relación entre Scaloni y su madre siempre fue muy cercana y el técnico nunca ocultó la preocupación por su estado de salud. En 2021, después del partido entre Argentina y Perú por las Eliminatorias, reconoció que atravesaba un momento personal complicado. “No estoy para pensar en el Mundial”, expresó en aquel entonces.

Con el paso de los meses, Scaloni continuó al frente de la Albiceleste y terminó viviendo algunos de los momentos más importantes de su carrera al ganar la Copa América 2021 y el Mundial Qatar 2022. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, sostuvo.

Eulalia Marzetti desarrolló gran parte de su vida en Pujato, donde fue jueza de paz de la Municipalidad y formó su familia junto a Ángel. Tuvo tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La despedida se realizará de manera íntima, con la presencia de sus familiares y personas más cercanas.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

La noticia generó además múltiples muestras de apoyo para el entrenador argentino. Claudio Tapia, presidente de la AFA, escribió: “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

Por su parte, la cuenta oficial de la selección argentina expresó: “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.

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