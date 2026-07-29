La FIFA anunció el miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro argentinos y un español por los incidentes violentos después de la final del Mundial que ganó España ante Argentina (1-0) el 19 de julio en East Rutherford (Estados Unidos).

Tres son futbolistas argentinos, de los cuales Leandro Paredes es el más señalado con tres cargos tras el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también son objeto de una apertura de expediente disciplinario. A la lista se suma Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Lionel Scaloni.

Por el lado español, solo el mediocampista Gavi tiene expediente abierto, que debe servir para evaluar una eventual sanción.

Asimismo, el máximo ente rector también inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por posibles incumplimientos del artículo 13, como “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, del artículo 14, por “conducta inadecuada”, del artículo 15, por “discriminación y agresiones racistas”, y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

En el caso de éste último, por “cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina”.