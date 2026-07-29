La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial.
La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial.
Por Redacción EC

La FIFA anunció el miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro argentinos y un español por los incidentes violentos después de la final del Mundial que ganó España ante Argentina (1-0) el 19 de julio en East Rutherford (Estados Unidos).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.