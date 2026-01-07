El Real Madrid vs Atlético Madrid se juega este jueves por la semifinal de la Supercopa de España y genera gran expectativa entre los hinchas en Argentina, Uruguay y Paraguay, que buscan cómo ver el partido EN VIVO por Flow Sports. El clásico madrileño se disputará en Arabia Saudita y podrá seguirse tanto por televisión como por streaming, siempre que se cuente con una suscripción activa a Flow. A continuación, te explicamos cómo ver Flow Sports en Argentina

¿Qué es Flow Sports y cómo ver en Argentina?

Flow es un servicio de televisión por cable y streaming disponible en Argentina, que incluye canales de TV en vivo, deportes, películas, series y más. Con Flow puedes ver contenido tanto en tu televisor con decodificador como en dispositivos móviles y computadoras mediante la app o web.

Tener una suscripción a Flow

Para ver canales deportivos o Flow Sports en Argentina debes:

Contratar Flow con un proveedor local (como Telecom/Personal). Elegir un plan que incluya canales deportivos o añadir un Pack específico (como el Pack Fútbol si quieres fútbol). Flow+1

Activar un paquete deportivo (Pack Fútbol)

Si querés ver deportes y fútbol en vivo, usualmente tendrás que:

En tu cuenta de Flow, acceder a la sección de Packs o Suscripciones .

. Activar el Pack Fútbol para tener acceso a canales como ESPN Premium y TNT Sports Premium (los principales canales de fútbol argentino transmisores).

Flow Sports en vivo: pasa el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por Supercopa de España en Argentina, Uruguay y Paraguay. / SOPA Images

¿Dónde ver Flow Sports online desde cualquier dispositivo?

Una vez tengas Flow contratado y el Pack de deportes activado:

App de Flow : descargá la app en tu Smart TV, Android o iOS.

: descargá la app en tu Smart TV, Android o iOS. Web : ingresá a flow.com.ar con tu usuario y contraseña.

: ingresá a con tu usuario y contraseña. Decodificador Flow Box / HD / MAX: podés ver los canales en tu televisor tradicional.

Con esto podrás ver los canales deportivos en vivo en tu teléfono, tablet, PC o TV, siempre que tengas conexión a Internet o señal de cable.

¿Hay que contratar el Pack Fútbol para ver Flow Sports?

En la mayoría de los casos, sí. Para ver fútbol y eventos deportivos exclusivos, Flow exige activar el Pack Fútbol, que incluye canales como ESPN Premium y TNT Sports. Este pack es indispensable si buscás ver partidos del fútbol argentino u otras competencias transmitidas por señales premium.

¿Flow Sports se puede ver gratis en Argentina?

No. Flow Sports no es gratuito. El acceso a los canales deportivos está sujeto a una suscripción paga y, en algunos casos, a la contratación de paquetes adicionales. Flow no ofrece transmisiones deportivas sin registro ni sin abono activo.

Cómo ver Flow Sports en Argentina para mirar el Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO

Si buscas cómo ver Flow Sports en Argentina para seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO, debes saber que el clásico español por la semifinal de la Supercopa de España podrá verse a través de Flow, tanto por TV como online. El partido se juega en Arabia Saudita y genera alta demanda entre los fanáticos del fútbol europeo.