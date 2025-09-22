Ver Fluminense vs. Lanús EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Maracaná por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 23 de septiembre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Sudamérica la transmisión del duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

