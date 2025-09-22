Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Maracaná por el partido de vuelta de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 23 de septiembre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Sudamérica la transmisión del duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS