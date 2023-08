Boca vs. Racing online gratis: sigue el partido de ida entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Cómo verlo?Fox Sports y Telefe pasan la transmisión en Argentina por TV en cable y señal abierta, respectivamente, mientras que ESPN transmite a nivel internacional a través de Star Plus y DirecTV (DSports o DirecTV GO). El horario es las 21:30 horas locales (19:30 de Perú, Colombia y Ecuador) (20:30 de Chile, Estados Unidos, Venezuela y Paraguay). No te pierdas este partidazo y mira aquí la transmisión en vivo.

