FOX Sports EN VIVO: por este canal en Argentina podrás vivir todo el partido de Boca Juniors vs U. Católica por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 desde La Bombonera. El partido arrancará a las 9 y 30 de la noche (horario argentino) este jueves 28 de mayo del presente año. Para que puedas mirar el partido, tendrás que poner en tu cableaoperador Telecentro, Movistar, DirecTV o Claro TV el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.