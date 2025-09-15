FOX Sports EN VIVO: por este canal en Argentina podrás vivir todo el partido de Vélez vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 desde el Estadio José Amalfitani. El partido arrancará a las 7 de la noche (horario argentino) este martes 16 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.