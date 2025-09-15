Redacción EC
FOX Sports EN VIVO: por este canal en Argentina podrás vivir todo el partido de Vélez vs. Racing por los cuartos de final de la desde el Estadio José Amalfitani. El partido arrancará a las 7 de la noche (horario argentino) este martes 16 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

