José Francisco Sanfilippo, máximo goleador del club argentino San Lorenzo de Almagro y brillante centrodelantero de las décadas del 50 y 60, falleció este jueves en Buenos Aires a los 91 años, informó el club “Cuervo”.

Obsesionado con el gol, perfeccionista, potente y hábil con ambas piernas, el “Nene” Sanfilippo fue campeón tres veces con el equipo azulgrana y también destacó con la Selección Argentina, con la que integró los planteles en dos mundiales.

“Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”, lo despidió San Lorenzo en sus redes sociales.

Sanfilippo cursó las inferiores del club, con el que debutó en primera división el 15 de noviembre de 1953, con apenas 18 años.

Tras concluir una carrera en la que marcó 344 goles en 484 partidos, siguió ligado al fútbol y cultivó un perfil de polemista en los medios de comunicación, en los que se vanagloriaba de sus registros y aseguraba que había sido “perfecto” como delantero.