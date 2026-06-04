Resumen

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Por Redacción EC

José Francisco Sanfilippo, máximo goleador del club argentino San Lorenzo de Almagro y brillante centrodelantero de las décadas del 50 y 60, falleció este jueves en Buenos Aires a los 91 años, informó el club “Cuervo”.

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