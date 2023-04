Solo uno podrá seguir en carrera. Este martes 18 de abril, desde las 2:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador, Chelsea vs. Real Madrid en vivo por Internet por los cuartos de final de la Champions League o Liga de Campeones. El ganador de la serie enfrentará al vencedor del Manchester City vs. Bayern Múnich en semifinales. Podrás seguir el partido por ESPN, STAR Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones.

VIDEO RECOMENDADO El Real Madrid de Ancelotti buscará cerrar el pase a las semifinales de la Champions League cuando visite al Chelsea, que intentará darle vuelta a la llave en Stamford Bridge.