River vs. Argentinos Juniors online gratis: sigue el partido por la fecha 1 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que se disputa este domingo 20 de agosto de 2023, desde las 21:00 horas de Argentina (19:00 del Perú), en el estadio Diego Armando Maradona. El ‘Millonario’ busca iniciar con el pie derecho a nivel copero luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional de la mano de Martín Demichelis. El River vs. Argentinos se puede ver por TV en Argentina a través del canal ESPN Premium, mientras que Star Plus pasa el encuentro vía streaming a nivel internacional, mediante la señal de ESPN, que también se ve por DirecTV. DirecTV GO es otra alternativa para ver el partido por internet en dispositivos.

