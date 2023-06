River vs. Banfield juegan por la fecha 20 de la Liga Argentina 2023. El partido se disputará este lunes, desde las 19:15 horas de Argentina (17:15 del Perú), en el estadio Florencio Sola. El ‘Millonario’ es líder en solitario con 41 unidades y quiere estirar su ventaja en el torneo del fútbol argentino. Bajo las órdenes de Martin Demichelis, tratará de seguir en racha positiva de visita en casa del ‘Taladro’, antepenúltimo de la tabla con 18 puntos. TNT Sports transmite el partido por TV en Argentina, mientras que ESPN lo pasará a nivel internacional. Star Plus tendrá el encuentro vía streaming, como en el app de TNT Sports (Flow y DirecTV GO, DGO).

VIDEO RECOMENDADO River presume de su gente y del Monumental. (Video: River Plate)