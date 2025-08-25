River Plate visita a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Los millonarios sometieron a los granates y el gol vino desde el banco de suplentes. Gonzalo Montiel ingresó por Sebastián Boselli a los 63 minutos, y fue el que marcó el gol para el equipo de Marcelo Gallardo. Desde un tiro de esquino, un buen centro de Quintero, cayó en la cabeza de Galoppo, quien asistió a Montiel para que marque el 1-0 a favor del Millonario.

GOL DE RIVER: Galoppo bajó la pelota y Montiel marcó el 1-0 del Millonario ante Lanús en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fUSO05RznV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025