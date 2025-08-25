River Plate visita a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Los millonarios sometieron a los granates y el gol vino desde el banco de suplentes. Gonzalo Montiel ingresó por Sebastián Boselli a los 63 minutos, y fue el que marcó el gol para el equipo de Marcelo Gallardo. Desde un tiro de esquino, un buen centro de Quintero, cayó en la cabeza de Galoppo, quien asistió a Montiel para que marque el 1-0 a favor del Millonario.
