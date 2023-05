La ‘Araña’ volvió a picar. Julián Álvarez entró al Etihad Stadium tan solo a unos minutos del final del Manchester City vs. Real Madrid. Los ‘citizen’ ya ganaban por 3-0, pero el delantero argentino entró para hacer lo que mejor sabe y aumentó la diferencia.

Gol de Julián Álvarez

Real Madrid vs City: previa

Partido Real Madrid vs. Manchester City en Star Plus en vivo por el pase a la final de Champions League. Sigue el partido de vuelta entre los equipos de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola por la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2022/2023, donde Inter y AC Milan pelea también por convertirse en los próximos ganadores de la ‘Orejona’. La revancha es este miércoles 17 de mayo a las 2:00 p. m. en el Etihad Stadium, donde se espera un marco espectacular. ESPN y Star Plus pasan la transmisión por TV, por internet y en streaming.