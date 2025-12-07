Apareció ‘Maravilla’: Adrián Martínez marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors en La Bombonera | VIDEO

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Apareció ‘Maravilla’: Adrián Martínez marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors en La Bombonera | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Boca Juniors recibe a Racing en La Bombonera por la semifinal de final Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este domingo 7 de diciembre. Adrián Martínez abrió el marcador en el minuto 75.
A pocos minutos del final, ‘Maravilla’ no desaprovechó el centro de Rojas, y de un certero cabezazo, marcó el 1-0 a favor de la ‘Academia’.
Contenido sugerido
Contenido GEC