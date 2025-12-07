El delantero argentino abrió el marcador con un potente cabezazo, y le da a la ‘Academia’ el pase a la final del Torneo Clausura.
El delantero argentino abrió el marcador con un potente cabezazo, y le da a la ‘Academia’ el pase a la final del Torneo Clausura.
Marlon Puga
Marlon Puga

Apareció 'Maravilla': Adrián Martínez marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors en La Bombonera | VIDEO
Apareció ‘Maravilla’: Adrián Martínez marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors en La Bombonera | VIDEO

Apareció ‘Maravilla’: Adrián Martínez marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors en La Bombonera | VIDEO

recibe a Racing en La Bombonera por la semifinal de final Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este domingo 7 de diciembre. Adrián Martínez abrió el marcador en el minuto 75.

A pocos minutos del final, ‘Maravilla’ no desaprovechó el centro de Rojas, y de un certero cabezazo, marcó el 1-0 a favor de la ‘Academia’.

