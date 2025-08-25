River empató 1-1 con Lanús en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, el lunes 25 de agosto de 2025. Gonzalo Montiel ingresó por Sebastián Boselli a los 63 minutos, y fue el que marcó el gol para el equipo de Marcelo Gallardo. Desde un tiro de esquino, un buen centro de Quintero, cayó en la cabeza de Galoppo, quien asistió a Montiel para que marque el 1-0 a favor del Millonario. Y cuando todos pensaban que River se llevaría la victoria, apareció Rodrigo Castillo para poner el empate final a los 95 minutos.

GOL DE CASTILLO PARA EL EMPATE 1-1 DE LANÚS A RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iFJp7NCkQP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025