Argentina y Puerto Rico se enfrentan este martes 14 de octubre en un duelo amistoso disputado en el Chase Stadium de Florida (Estados Unidos). Mac Allister fue el encargado de abrir el marcador de un potente cabezazo.

Lionel Messi sacó el disparo de derecha que chocó en el travesaño de la portería, Nicolás Gonzáles pescó el rebote y metió el balón en el área, en donde apareció el jugador del Liverpool para el 1-0.

GOALLLLLLLLLLL ARGENTINA TAKE THE LEAD! 1-0 Mac Allister ✔️pic.twitter.com/C3Ru8BVzDJ — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) October 15, 2025

