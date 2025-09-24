Inter Miami se impuso 0-4 sobre New York City FC este miércoles en Citi Field (Nueva York) y logró clasificar a los Playoffs de MLS, con Lionel Messi como figura al aportar dos goles y una asistencia.

Messi, de 38 años, llega a 24 goles en la temporada y es líder en solitario de la tabla de goleo de Major League Soccer en el 2025.

Por primera vez en su historia, Inter Miami logra clasificaciones consecutivas a los Playoffs.

Javier Mascherano optó por una alineación con velocidad por los costados con Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez, mientras que Noah Allen volvió a la titularidad en la defensa central para contrarrestar la rapidez de los atacantes neoyorquinos.

Allen, de 21 años y producto de la academia de Inter Miami, llegó a 100 partidos con la camisa rosanegra.

Fueron los locales los que tuvieron las primeras ocasiones claras de gol, Thiago Martins falló de cabeza frente al arquero Ustari y unos minutos más tarde Nicolás Fernández puso una pelota en el palo.

La primera oportunidad de Inter Miami terminó en el fondo de la red cuando Lionel Messi filtró un balón perfecto que dejó a Rodríguez de frente al arco enemigo y con toque suave venció a Matt Freese al minuto 43.

Las Garzas cerraron el partido al minuto 74 con una estupenda definición de Messi ante un pase de Sergio Busquets y nueve minutos más tarde con una anotación desde el punto penal obra del uruguayo Luis Suárez.

La cereza en el pastel la puso el campeón del mundo al superar la marca de dos defensores, entrar al área y definir de pierna derecha para el 0-4 definitivo.

Goles de Lionel Messi

Messi, que disputará los Playoffs de MLS por segunda ocasión en su carrera, suma tres partidos consecutivos con por lo menos un gol y una asistencia, siendo un serio candidato al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025.

Inter Miami viajará de Nueva York a Toronto donde cumplirá con su compromiso del fin de semana, luego regresará a casa para disputar tres partidos consecutivos en Chase Stadium (Fort Lauderdale), todos frente a rivales eliminados de los Playoffs.

Con la victoria de esta noche, Inter Miami sube al tercer lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia Este y queda a cinco de Philadelphia Union con dos partidos menos, que lidera la lucha por el Supporters’ Shield.