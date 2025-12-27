¡Es realidad! Racing Club y Gustavo Costas seguirán su camino juntos hasta el 2028. Este sábado 27 de diciembre, el club de Avellaneda confirmó la renovación de contrato con el entrenador argentino por tres años más.

El entrenador de 62 es ampliamente querido por la hinchada de Racing Club, con el que consiguió la Copa Sudamericana 2024 y acabó con una racha de 36 años sin títulos internacionales.

Este 2025 no fue del todo feliz para Racing, se quedó en la semifinal de la Copa Libertadores y a puertas de conseguir el Torneo Clausura de la Liga Argentina; aunque a inicios de año se coronó con la Recopa CONMEBOL.

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto”, mencionó Costas.

“Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, añadió.

Asimismo, Diego Milito, presidente de la ‘Academia’, se mostró satisfecho con la extensión del contrato.

“Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”, indicó.