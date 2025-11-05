Ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental Presidente Perón por la final de la Copa Argentina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miercoles 5 de noviembre del 2025, a la 7:10 de la noche (hora peruana), que son las 9:10 PM de Argentina, las 6:10 PM de México y las 1:10 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports transmite la final para toda Argentina y Sudamérica. También lo podrás ver por streaming en la app de TyC Play. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

