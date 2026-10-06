Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez celebrates after they scored during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Mexico at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 26, 2022. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez celebrates after they scored during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Mexico at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 26, 2022. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Redacción EC

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