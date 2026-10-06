Crea un texto periodístico de 5 párrafos de 30 palabras sobre el nuevo look del Dibu Martínez para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Emiliano Martínez sorprendió con un particular cambio de imagen antes del partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ante Burkina Faso, este martes en casa.

El arquero argentino lució un diseño especial en su cabello, con una figura alusiva al número de Messi, como homenaje al capitán durante esta jornada tan especial y emotiva para todos.

El nuevo look del Dibu rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los aficionados destacaron el gesto dedicado a Messi antes de su último partido internacional con Argentina esperado.

La imagen muestra al guardameta con un corte cuidadosamente trabajado y detalles gráficos en los laterales, reforzando el vínculo entre ambos referentes históricos de la Albiceleste durante esta despedida especial.

Martínez será protagonista nuevamente bajo los tres palos, mientras Argentina se prepara para despedir a Messi en una jornada cargada de emoción, homenajes, recuerdos y momentos inolvidables para todos hoy.