El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a escena en la MLS 2026 con un atractivo duelo ante Austin FC por la fecha 6 del torneo. El equipo de Florida buscará hacerse fuerte en casa y seguir sumando en la tabla, mientras que su rival intentará dar el golpe como visitante en un partido que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Austin FC EN VIVO?

El partido entre Inter Miami vs Austin FC se disputará este sábado 4 de abril en el nuevo estadio del club de Florida.

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 8:30 p.m.

El encuentro corresponde a la jornada 6 de la MLS 2026.

¿Dónde ver Inter Miami vs Austin FC EN VIVO?

El partido se podrá ver en todo Sudamérica a través de Apple TV, mediante el MLS Season Pass, que transmite todos los encuentros de la liga.

Inter Miami vs Austin FC: previa del partido

Inter Miami llega en buen momento y busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este. El equipo dirigido por Javier Mascherano acumula una racha positiva y viene de ganar 3-2 a New York City.

Además, este partido será histórico porque marcará el debut oficial del club en su nuevo estadio, un evento clave para la franquicia liderada por Lionel Messi.

Por su parte, Austin FC atraviesa una campaña irregular y necesita sumar puntos para acercarse a la zona de playoffs en la Conferencia Oeste.

Inter Miami vs Austin FC: lo que está en juego

El encuentro no solo representa tres puntos importantes, sino también un momento especial para Inter Miami, que estrenará su nueva casa ante su hinchada.

Con Messi como principal atractivo, el partido promete ser uno de los más seguidos de la jornada de la MLS 2026.