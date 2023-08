Inter Miami vs New York en vivo: Messi debuta en la MLS . Sigue aquí el partido de este sábado 26 de agosto de 2030 estadio Red Bull Arena. El encuentro se transmite por MLS Pass de Apple TV . Con el poderoso refuerzo de Leo Messi y otras estrellas de talla mundial, las ‘Garzas’ intentarán ganar para empezar a levantar cabeza en el certamen estadounidense luego de conquistar la Leagues Cup y alcanzar la final de US Open Cup. ¿A qué hora juega el Inter Miami? La hora de inicio es a las 20:30 horas de Argentina, 18:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia, 19:30 de Estados Unidos Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, y 17:30 de México.

