Nos encontramos a solo unas horas de ser partícipes de un nuevo ‘Superclásico argentino’, entre River Plate vs. Boca Juniors por la LPF. Seguidores de ambos equipos y seguidores del fútbol a nivel mundial estarán expectantes a uno de los eventos más grandes en esta parte del continente. No obstante, al parecer uno de los grandes ídolos (y ahora dirigente) de los ‘Xeneizes’ no estará presente en el Estadio Monumental: Juan Román Riquelme .

Las dudas sobre su presencia o no en el complejo deportivo se venía discutiendo desde hace algunos días. Los rumores de su asistencia se acrecentaron el día de ayer, cuando Riquelme apareció en el predio de Ezeiza para ser testigo del Superclásico de la Reserva.

A pesar de ello, según el medio argentino TyC Sports, el popular ‘Topo Gigio’ preferiría ver el cotejo desde la pantalla. Asimismo, días antes había dejado unas declaraciones para calentar el Boca vs. River.

“Vamos a un gran estadio, donde seguramente va a ser un lindo partido. Intentaremos competir y disfrutar al máximo. Ojalá que tanto los jugadores de ellos, los nuestros y los árbitros puedan disfrutar. Tengo la ilusión de que sea un gran partido y que podamos ganar”, mencionó.

De igual manera, además del mensaje propagado, no perdió la oportunidad de dejar bien en claro sus intenciones con respecto al partido ante el conjunto ‘Millonario’.

“Y quiero dejar en claro una cosa: lo que miro es que, en estos tres años, Boca fue el que más ganó... Volví porque me molestaba que el vecino festejara seguido. Ahora les venimos ganando. Y el domingo iremos a su casa, y yo los respeto, pero siempre les quiero ganar”, declaró.