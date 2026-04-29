El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron 1-1 este miércoles en su pulso de la ida de semifinales de la Liga de Campeones europea, dejando todo por decidir para la próxima semana en Londres.

Julián Álvarez preocupó a los ‘colchoneros’ e hinchas de la selección argentina tras salir sustituido por una supuesta lesión producto de una disputa con Eberechi Eze.

El delantero sustituido por Alex Baena en el minuto 75 de partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tras estar una minutos cojeando por el césped.

Una vez finalizado el partido, el periodista Gastón Edul confirmó que ‘La Araña’ "sintió una torcedura y salió por el dolor del momento“.

Aún así se le realizarán exámenes para determinar si podrá estar lo más pronto posible con Atlético de Madrid.

El duelo de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium y se definirá al finalsta de la UEFA Champions League que enfrentará al vencedor de la llave PSG vs. Bayern Múnich.