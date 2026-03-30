Resumen

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(FILES) Argentine Football Association (AFA) president Claudio Tapia attends a friendly football match between Argentina and Mauritania at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 27, 2026. An Argentine judge has formally charged the Argentine Football Association (AFA), its president Claudio �Chiqui� Tapia and other officials with tax evasion, according to a ruling released on March 30, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
(FILES) Argentine Football Association (AFA) president Claudio Tapia attends a friendly football match between Argentina and Mauritania at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 27, 2026. An Argentine judge has formally charged the Argentine Football Association (AFA), its president Claudio �Chiqui� Tapia and other officials with tax evasion, according to a ruling released on March 30, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes.

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