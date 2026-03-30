Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes.

La imputación ocurre en medio de denuncias de la AFA contra el gobierno ultraliberal de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en contra de la entidad, una de las más poderosas del mundo futbolístico.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”. Le impuso además un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

El juez también mantuvo la prohibición de salida del país de Tapia, lo que pone en duda su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá el título conseguido en Catar en 2022.

La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos y lo mismo dispuso el juez Diego Amarante para otros cuatro dirigentes del organismo, entre ellos la mano derecha de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino.