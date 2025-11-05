El entrenador de Independiente Rivadavia explotó visiblemente cuando fue expulsado en los últimos minutos del partido por el trofeo de la Copa Argentina. Según el relato, su molestia se acumuló por varios motivos previos al encuentro: la designación tardía de la sede, el reparto limitado de entradas para la hinchada mendocina, y la logística complicada del viaje del banco visitante hacia Córdoba. En ese contexto de tensión, Berti vivió su expulsión como la gota que colmó el vaso.

La expulsión generó una reacción vehemente por parte de Berti, que se dirigió con insultos al árbitro principal: “Hijo de p***, ladrón de mier**, te voy a ir a buscar a tu casa”, fueron algunas de las frases que le lanzó.

Tras recibir la roja, el técnico se retiró hacia la tribuna para seguir el final del partido desde allí, escoltado por su cuerpo técnico y parte de la hinchada.

¡EXPLOTÓ ALFREDO!



Berti, el entrenador de #IndependienteRivadavia se puso cara a cara con Nicolás Ramírez, quien lo expulsó tras el cruce con Hernán López Muñoz de Argentinos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VbASYB7k4J — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

El incidente pone de relieve el nivel de presión que existía sobre el entrenador y el club antes del partido, que podría haber sido histórico para Independiente Rivadavia. El desgaste previo y la sensación de agravio por parte del seno del club emerge como causa de esa explosión de ira. Y aunque el partido estaba en sus minutos finales, el contexto acumulado parece haber sido tan significativo que Berti estalló pese a la proximidad al desenlace del juego.

