Messi, de 39 años, fue designado ganador de este premio el pasado junio, como reconocimiento tanto a sus éxitos deportivos.
Messi, de 39 años, fue designado ganador de este premio el pasado junio, como reconocimiento tanto a sus éxitos deportivos.
Por Redacción EC

El astro argentino del fútbol Lionel Messi acaparó gran parte de las miradas este viernes en la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde recibió el galardón dedicado al deporte.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?