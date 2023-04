Se dice que los goles son amores. Pero un gol también puede desatar un ventarrón de irá y de sentimientos comprimidos. La situación de Boca Juniors, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, no es del todo agradable, esto lo saben los hinchas, jugadores, periodistas, rivales y ajenos al tema.

Es por esto que el gol de Advíncula ante Deportivo Pereira significó un desfogue y a la vez una esperanza de ganar un partido. Esperanza que finalmente se concretó para desatar una algarabía única. Mira la reacción del lateral tras anotar el 1-1, en la victoria definitiva en ‘La Bombonera’.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE BOCA!! Advíncula sobre la hora marca el 1-1 vs. Pereira en La Bombonera.



📺 Mirá toda la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/zAGS7qKOy9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2023

Boca Juniors vs Pereira: previa

Vía Fútbol Libre TV , Boca Juniors vs. Pereira , en vivo y online juega por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Con nuevo capitán al timón, que fue campeón de la Copa Libertadores en 2017, el argentino Boca Juniors busca enderezar el rumbo perdido en las últimas semanas, en las que ha encajado varios malos resultados que lo tienen en la zona media de la tabla local, a 16 puntos del líder, River Plate. Para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro te contamos que la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus para todo el territorio argentino. El minuto a minuto lo podrás seguir vía El Comercio.

