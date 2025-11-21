Ver Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a las 5:00 p.m. (hora de Argentina y Chile), que son las 3:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia; las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y DIRECTV transmiten el partido en Latinoamérica; además, tendrás las opciones streaming Disney Plus y DGO . No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Pelota Libre TV y otras.

