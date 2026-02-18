Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de Lanús por el partido de ida de la Fase 2 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 19 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lanús vs. Flamengo por Recopa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver el partido de ida
Argentina

Lanús vs. Flamengo por Recopa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver el partido de ida

VIDEO: River Plate derrotó a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 con gol de ‘Juanfer’ Quinteros
Argentina

VIDEO: River Plate derrotó a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 con gol de ‘Juanfer’ Quinteros

River Plate venció 1-0 a Ciudad de Bolívar por primera ronda de la Copa Argentina | RESUMEN Y GOL
Argentina

River Plate venció 1-0 a Ciudad de Bolívar por primera ronda de la Copa Argentina | RESUMEN Y GOL

¿Dónde ver el resumen de Boca vs. Platense por Torneo Apertura de Liga Argentina?
Argentina

¿Dónde ver el resumen de Boca vs. Platense por Torneo Apertura de Liga Argentina?