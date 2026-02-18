Lanús vs. Flamengo por Recopa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver el partido de ida

Ver Lanús vs. Flamengo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de Lanús por el partido de ida de la Fase 2 de la Recopa Sudamericana 2026 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 19 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

