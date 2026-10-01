Lionel Messi recibirá una camiseta firmada por todo el plantel argentino, acompañada de emotivos mensajes antes de su despedida oficial. (Photo by Andres Kudacki / AFP)
Lionel Messi recibirá una camiseta firmada por todo el plantel argentino, acompañada de emotivos mensajes antes de su despedida oficial. (Photo by Andres Kudacki / AFP)
/ ANDRES KUDACKI
Por Redacción EC

Mientras Argentina espera el adiós de Lionel Messi ante Benín, el plantel de la Albiceleste prepara un homenaje especial: todos firmaron una camiseta para entregársela durante su último encuentro oficial.

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