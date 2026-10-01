Mientras Argentina espera el adiós de Lionel Messi ante Benín, el plantel de la Albiceleste prepara un homenaje especial: todos firmaron una camiseta para entregársela durante su último encuentro oficial.

El video mostró mensajes emotivos. Lionel Scaloni inició el homenaje y expresó: “Eternamente agradecido de haber podido ser parte de su historia maravillosa con la camiseta de la Selección Argentina”.

Cristian Romero, próximo capitán, manifestó públicamente su cariño por Messi: “Es una persona brillante y la verdad es que lo amo”. Lisandro Martínez también destacó el vínculo especial que comparten.

Lisandro Martínez aseguró: “Tenemos un amor impresionante por él y va a ser toda la vida así”. Nicolás Paz y Franco Mastantuono también resaltaron cuánto aprendieron junto al rosarino.

Paz describió compartir cancha con Messi como “un sueño”, mientras Mastantuono afirmó: “Aprendí muchísimo de él y le agradezco mucho”. La camiseta será entregada durante Benín, 6 de octubre.