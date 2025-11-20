El club Rosario Central sumó inesperadamente un título este jueves, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgara el galardón de “Campeón de Liga”, en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento original de la temporada.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió “por unanimidad” conceder “el título de Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General que agrupa los torneos Apertura y Clausura jugados en 2025, según un comunicado compartido por la AFA.

De esta manera, Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, obtiene su primer campeonato desde su regreso a Argentina.

También de forma unánime “se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025″, en una distinción que se realiza en plena competencia, ya que el sábado comenzarán los octavos de final del torneo Clausura.

La AFA declaró también que la creación de este nuevo trofeo de “Campeón de Liga” para los equipos que más puntos reúnen durante el año “no invalida la realización de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones”, a la vez que anunció la “futura realización” de una Recopa.

