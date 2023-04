Boca Juniors viene motivado luego de ganar en los últimos minutos a Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. A pesar que el equipo de Jorge Almirón no tuvo un buen partido, ahora se preparan para enfrentar este domingo a Rosario Central por la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina.

HORARIO DEL BOCA JUNIORS VS ROSARIO CENTRAL POR LA LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

Este domingo 23 de abril, Rosario Central recibirá a Boca a las 15.30 horas (horario de Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito que tiene una capacidad de 41 mil espectadores.

Estadio Gigante de Arroyito

¿CÓMO VER BOCA JUNIORS VS. ROSARIO CENTRAL POR LA LIGA PROFESIONAL ARGENTINA?

El partido entre los Xeneizes y los Canallas será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por ESPN o TNT Sports, señal disponible para los que cuentan con el servicio de Pack Fútbol de televisión por cable. Además, los seguidores podrán acceder al encuentro mediante las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable como Telecentro Play o DirecTV GO.

POSIBLE ALINEACIÓN DE BOCA JUNIORS ANTE ROSARIO CENTRAL

El equipo de Jorge Almirón regresó a las prácticas y los que jugaron la Copa Libertadores realizaron tareas regenerativas, mientras los que menos minutos sumaron tuvieron un ensayo de fútbol. Esta vez, el DT puso un once alternativo, que al comienzo no da mayores indicios de cara al domingo ya que algunos jugadores no estuvieron presentes.

Y ya con miras en el partido que será en el Gigante de Arroyito, el entrenador de Boca sabe que deberá meter una variante en el equipo ya que Darío Benedetto salió lesionado en el duelo copero frente a Deportivo Pereira, por lo que el jugador que lo sustituiría sería Miguel Merentiel.

Sobre el resto del equipo, Almirón tendrá que evaluar en las siguientes horas la evolución física de los futbolistas que tuvieron más minutos el martes para ver si puede contar con ellos o si decide hacer unos cambios y plantear una formación alternativa en Boca, como lo hizo en el entrenamiento del jueves.

A continuación el once que probó Jorge Almirón: Sergio Romero (luego atajó Javier García); Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Esteban Rolón, Agustín Sández; Cristian Medina, Diego González, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Luis Vázquez y Miguel Merentiel.

JUGADORES DE BOCA JUNIORS QUE ESTÁN LESIONADOS

Darío Benedetto: lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial derecho

Bruno Valdez: lesión muscular grado 2/3 en el bíceps femoral izquierdo

Juan Ramírez: desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo

Luca Langoni: lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho

Frank Fabra: esguince del ligamento lateral interno de la rodilla

Marcos Rojo: atraviesa la última etapa de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE BOCA JUNIORS EN LA LIGA PROFESIONAL

Rosario Central vs. Boca Juniors (23/04)

Boca Juniors vs. Racing Club (29/04)

River Plate vs. Boca Juniors (07/05)

Boca Juniors vs. Belgrano (14/05)