Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina este lunes 31 de agosto. El capitán de la ‘Albiceleste’, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales explicando los motivos de esta decisión.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó. Messi aseguró que siempre dio todo por la camiseta de su país: “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, agregó.

Messi aseguró que ya no tiene nada más para darle a la selección. Lo ganó todo defendiendo la ‘Albiceleste’: dos Copas América, una Finalissima y un Mundial. Además, jugó seis Copas del Mundo, es el máximo goleador histórico de su país y el más grande de todos los tiempos.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, sostuvo.

Messi también se mostró agradecido con su familia por acompañarlo en todo momento. Asimismo, destacó los momentos compartidos con sus compañeros, entrenadores y dirigentes a lo largo de su estancia en la selección argentina. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, comentó.

Por último, Messi reveló que la carta publicada en sus redes sociales la escribió el 21 de julio pasado, justo dos días después de la final del Mundial 2026. En ese partido, Argentina perdió 1-0 ante España, que sumó su segunda estrella. El ‘10′ dijo, además, que tras el fallecimiento de su padre está más convencido que nunca de cerrar su etapa en la selección.

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