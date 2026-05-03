La presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami no pasó desapercibida. El capitán de la selección argentina apareció en el paddock y rápidamente se robó todas las miradas. Pero lo que más llamó la atención fue su acercamiento a un monoplaza de Fórmula 1.

Messi se subió al Mercedes del joven piloto Andrea Kimi Antonelli, una de las promesas más importantes del automovilismo. La escena generó furor entre los fanáticos y fue ampliamente compartida en redes sociales, donde el momento se volvió viral en cuestión de minutos.

El campeón del mundo disfrutó la experiencia como un espectador más, pero con privilegios únicos. Sonrió, conversó con miembros del equipo y posó para las cámaras, dejando ver su curiosidad por el mundo de la velocidad. No todos los días se ve a Messi tan cerca de un Fórmula 1.

🗣️ "EL GOAT DEL FÚTBOL ME TRAJO SUERTE"



Kimi Antonelli y la positiva visita de Leo Messi al ganador del #MiamiGP.



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El encuentro entre ambas figuras también simboliza el cruce entre dos mundos deportivos de élite. Por un lado, el fútbol con Messi como máximo referente; por el otro, la Fórmula 1, que sigue ganando popularidad en América. La imagen resume ese punto de conexión global.

Como se sabe, Messi llegó acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus hijos al GP de Miami, el cual se disputo en el Autódromo Internacional de Miami.

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