La eliminación de la UEFA Champions League, a menos del Bayern Múnich, desató una ola de críticas hacia el PSG y Lionel Messi. Medios internacionales comienzan a especular sobre la reestructuración que se vendrá en el conjunto parisino pensando en la temporada 2023-24.

En esa línea, una de las interrogantes es si Messi continuará o no en París Saint Germain. Si bien la ‘Pulga’ culmina contrato en junio del presente año, tiene la posibilidad de extenderlo por uno más. De acuerdo a ‘Olé’, ambas partes vienen negociando desde hace algunos meses, pero todavía no existe nada concreto.

Lo único confirmado, según el citado medio argentino, es que el ‘10′ tomó la decisión de seguir jugando en la élite del fútbol europeo por una temporada más. “Messi entiende que, pese a que en junio cumplirá 36 años, su nivel se condice con el de las grandes ligas de Europa y su actuación en el Mundial no hace más que reafirmarlo. De hecho, hace poco fue elegido como el mejor del año en los premios The Best y pica en punta para llevarse el Balón de Oro que se entregará en octubre del 2023″, publicó ‘Olé’.

“Leo quiere jugar nuevamente la Champions en la temporada 23-24, la que terminará justo antes de la Copa América de Estados Unidos. ¿En qué equipo? Solamente está negociando con el PSG y es el único club que le ha llevado una oferta concreta. Claro, además de ser una institución que le asegura jugar el torneo más importante de clubes de Europa, ya que marcha primero en el torneo local y eso lo clasifica de manera directa”, añaden.

El delantero argentino de Paris Saint-Germain, Lionel Messi, mira durante la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, partido de fútbol de 2da etapa FC Bayern Munich contra Paris Saint-Germain FC en Munich, sur de Alemania, el 8 de marzo de 2023. (Foto de CHRISTOF BOZO / AFP) / CHRISTOF STACHE

No obstante, PSG tiene un problema con el Fair Play financiero y deberá bajar considerablemente la masa salarial para no ser sancionado por la UEFA. Este es otro punto a considerar en la situación de Lionel Messi.

¿Volverá a FC Barcelona?

El conjunto español no realizó ninguna oferta concreta y, además, la relación entre Joan Laporta, presidente del club, y los Messi, no es positiva en la actualidad.